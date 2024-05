Ceni critica indefinição sobre semifinal do Nordestão: "Assustador" | A TARDE

Buscando o 5º título da Copa do Nordeste, o Bahia enfrentará o CRB na semifinal. Entretanto, a partida que deveria acontecer nesta semana conforme a data-base do torneio, não teve confirmação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Dessa forma, o treinador do Tricolor, Rogério Ceni, trata o confronto como "adiado" e já foca na 4ª rodada do Campeonato Brasileiro, que será contra o Grêmio.

Sem a oficialização da data-base, que seria no dia 24 de abril, a próxima quarta-feira, o Bahia divulgou o planejamento da semana sem contar com a semifinal, dando folga para os atletas nesta segunda e montando os treinos de terça à sexta visando o seguimento do Brasileirão.

Assim, com a indefinição, Rogério Ceni tratou do assunto durante a coletiva pós jogo deste domingo, onde empatou em 2x2 contra o Vitória. O treinador destacou a ausência de informações como "assustador".

"Não tem nada oficial até agora, o que é assustador para o futebol brasileiro: a três dias de um jogo você não saber se vai ter ou não", disse o comandante na noite de domingo, 21.

Em continuidade, Ceni admitiu que espera o bom senso da CBF para encontrar uma data que não atrapalhe na rotina e preparação dos atletas. Além disso, o treinador destacou a importância de ter quatro dias para recuperar os jogadores para a rodada seguinte.

"É provável que não tenha o jogo. É um momento bom para recuperar os jogadores, mas espero bom senso para encontrar uma data que não nos atrapalhe, o problema é que colocam o jogo na data que quiserem. Com um jogo hoje e outro no sábado, a gente iria mudar bastante em um possível jogo no meio de semana. Agora nós temos seis dias para trabalhar. Em relação ao Campeonato Brasileiro, é melhor ter esse tempo para recuperar os jogadores para o jogo do Grêmio, já que a vitória nos colocaria entre os primeiros sete colocados", disse Rogério Ceni.

O Bahia enfrenta o Grêmio neste sábado, 27, às 21h, na Arena Fonte Nova. O Tricolor soma 4 pontos no Brasileirão.