VAR analisou falta antes de gol e expulsão de goleiro no Ba-VI; veja | A TARDE

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou os lances analisados pelo VAR da partida deste domingo, 21, entre Bahia e Vitória, no Barradão. O jogo foi válido pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

O clássico foi marcado pelo equilíbrio e terminou com o placar de 2 a 2. Jogando em casa, o Vitória abriu 2 a 0, mas não conseguiu manter a vantagem. No comando da partida, o árbitro Raphael Claus não teve nenhum lance corrigido pelo VAR, que entrou em ação em três oportunidades.

A primeira análise do VAR aconteceu aos 20 minutos do primeiro tempo, no gol de Matheusinho. No início da jogada, o meia Jean Lucas se enrolou com a bola e foi desarmado por Léo Naldi. Das cabines, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral concordou com a marcação de campo e a vantagem rubro-negra foi validada.

"Já estava caindo. Ele volta novamente, deixa o pé para trás. Já está caindo antes do toque viu. Diagonal B mostra de frente essa mesma coisa. Ele arrasta o pé para esperar o contato, que é de disputa. Ele já vai se jogando no solo, olha para trás e deixa", diz a discussão dos árbitros de vídeo sobre a possível falta em Jean Lucas.





A segunda vez que o VAR trabalhou foi aos 12 minutos da etapa final, quando Wagner Leonardo aproveitou cobrança de escanteio de Matheusinho e ampliou o placar a favor do Vitória. Na ocasião, o árbitro de vídeo analisou uma possibilidade de falta no goleiro Marcos Felipe, mas novamente concordou com a marcação de Raphael Claus.

"Ele ocupa espaço antes do goleiro e eu não vejo falta, pode confirmar o gol", disse o VAR a Claus.





O terceiro lance passou praticamente despercebido pelos torcedores. No gol do atacante Everaldo, do Bahia, aos 27 minutos do segundo tempo, o goleiro reserva tricolor Adriel teria provocado a torcida do Vitória. Após análise das imagens para um possível cartão vermelho, o VAR não recomendou punição ao arqueiro.

"O goleiro reserva faz um movimento para a torcida, tá de azul", começa um árbitro. "Tem que ser claro o que ele falou... é comemoração... ficar perdendo tempo com isso, eu tenho a imagem e é comemoração os dois braços na frente".





Com o resultado, o Bahia chegou aos quatro pontos e subiu para a nona colocação ao final da terceira rodada. Com um jogo a menos e apenas um ponto conquistado, o Vitória ocupa o 17º lugar.