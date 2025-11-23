Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OPINIÃO DO PROFESSOR

Ceni detalha expulsão de Mingo e pede "bom senso" ao árbitro

O zagueiro foi expulso por demorar de sair de campo durante substituição no final do jogo

Marina Branco

Por Marina Branco

23/11/2025 - 20:41 h
Ceni na coletiva
Ceni na coletiva -

O ponto mais comentado do confronto entre Bahia e Vasco foi a expulsão de Ramos Mingo, que recebeu o segundo amarelo na partida ao demorar de sair de campo em substituição. Na coletiva pós-jogo, Rogério Ceni explicou em detalhes a confusão.

Segundo o treinador, a troca de placas e uma falha de comunicação interna ajudaram a criar o cenário que culminou no segundo amarelo do zagueiro. Ceni contou que pretendia colocar Gabriel Xavier por causa da entrada de Vegetti, para reforçar a bola aérea defensiva, e estava em dúvida entre tirar Kanu ou Mingo.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Juba explica o que o Bahia achou do cartão vermelho de Mingo
Bahia faz melhor campanha de pontos da história no Brasileirão
Mingo desfalca o Bahia após vermelho por demorar a sair de campo

"Acho que preencheram o número errado na placa", explicou. Quando a placa foi levantada, o número exibido não era o que o técnico havia decidido.

"Ele levantou a placa e não era. Depois ele viu a placa levantada com 21, com o número dele", disse. Foi então que o árbitro levantou o segundo amarelo, julgando que Mingo teria demorado a sair de campo.

Sobre a atitude do árbitro, Ceni pediu mais sensibilidade: "Se ele achou que o atleta demorou demais para sair, poderia ter bom senso em acrescentar mais um, dois minutos, o quanto achasse necessário, e não mudar uma linha de um jogo que foi bem escrita até aquele momento".

Ao mesmo tempo, o treinador não tirou a parcela de culpa de Mingo. "Ele também poderia ter saído de forma um pouco mais rápida. Não posso culpar 100% o árbitro, e também não vamos tirar a demora do Mingo na situação. Mas mudou o panorama da partida", completou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

EC Bahia Ramos Mingo Rogério Ceni

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Ceni na coletiva
Play

Chuva forte castiga gramado da Fonte Nova antes de jogo do Bahia

Ceni na coletiva
Play

Ex-Bahia vive temporada mágica e vira sensação em Israel

Ceni na coletiva
Play

Destaque da Série A enaltece Barradão: "Cantam do começo ao fim"

Ceni na coletiva
Play

Ancelotti elogia torcida do Vitória e "ambiente bonito" do Barradão

x