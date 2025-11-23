Ceni detalha expulsão de Mingo e pede "bom senso" ao árbitro

Ceni na coletiva - Foto: Rafael Rodrigues I EC Bahia

O ponto mais comentado do confronto entre Bahia e Vasco foi a expulsão de Ramos Mingo, que recebeu o segundo amarelo na partida ao demorar de sair de campo em substituição. Na coletiva pós-jogo, Rogério Ceni explicou em detalhes a confusão.

Segundo o treinador, a troca de placas e uma falha de comunicação interna ajudaram a criar o cenário que culminou no segundo amarelo do zagueiro. Ceni contou que pretendia colocar Gabriel Xavier por causa da entrada de Vegetti, para reforçar a bola aérea defensiva, e estava em dúvida entre tirar Kanu ou Mingo.

"Acho que preencheram o número errado na placa", explicou. Quando a placa foi levantada, o número exibido não era o que o técnico havia decidido.

"Ele levantou a placa e não era. Depois ele viu a placa levantada com 21, com o número dele", disse. Foi então que o árbitro levantou o segundo amarelo, julgando que Mingo teria demorado a sair de campo.

Sobre a atitude do árbitro, Ceni pediu mais sensibilidade: "Se ele achou que o atleta demorou demais para sair, poderia ter bom senso em acrescentar mais um, dois minutos, o quanto achasse necessário, e não mudar uma linha de um jogo que foi bem escrita até aquele momento".

Ao mesmo tempo, o treinador não tirou a parcela de culpa de Mingo. "Ele também poderia ter saído de forma um pouco mais rápida. Não posso culpar 100% o árbitro, e também não vamos tirar a demora do Mingo na situação. Mas mudou o panorama da partida", completou.