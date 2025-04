Champions: Arsenal elimina Real Madrid e Inter passa pelo Bayern

Jogadores do Arsenal comemoram gol marcado - Foto: OSCAR DEL POZOAFP

Após PSG e Barcelona garantirem vaga nas semifinais da Champions League, nesta quarta-feira (16), foi a vez de Arsenal e Internazionale assegurarem presença entre os quatro melhores da maior competição de clubes da Europa.

Arsenal derruba o Real Madrid no Bernabéu

O Arsenal derrotou o atual campeão Real Madrid por 2 a 1, em pleno Santiago Bernabéu, e avançou às semifinais da Champions League após também vencer o jogo de ida por 3 a 0 em Londres.

O ponta inglês Bukayo Saka, que havia perdido um pênalti no primeiro tempo ao tentar uma cavadinha, se redimiu e abriu o placar no segundo tempo (65’). Pouco depois, o brasileiro Vinícius Júnior empatou para os merengues (67’), marcando o único gol da equipe espanhola nos dois confrontos.

Nos acréscimos (90’+3), em um contra-ataque fulminante, Gabriel Martinelli marcou o gol da vitória inglesa e sacramentou a classificação dos Gunners, que agora enfrentarão o Paris Saint-Germain por uma vaga na grande final em Munique.

Inter empata com o Bayern e volta à semifinal



Com grande atuação do argentino Lautaro Martínez, a Internazionale de Milão segurou um empate por 2 a 2 contra o Bayern de Munique, garantindo a vaga na semifinal graças à vitória por 2 a 1 no jogo de ida, na Alemanha.

O atacante inglês Harry Kane marcou para o Bayern no início do segundo tempo (52'), igualando o placar agregado. Mas Lautaro Martínez respondeu rapidamente e empatou a partida (58'). Pouco depois, Benjamin Pavard — ex-Bayern — virou para os italianos (61'), selando o resultado que devolve a Inter à semifinal, dois anos após ser vice-campeã da Champions.

A Inter enfrentará o Barcelona na próxima fase.