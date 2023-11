Chances de rebaixamento do Bahia aumentam após derrota; veja números | A TARDE

Após o fim da 33ª rodada do Brasileirão Série A, o Bahia aumentou consideravelmente seu risco de rebaixamento de acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Com a derrota para o Cuiabá e os resultados dos concorrentes, o Tricolor agora tem quase 50% de chance de cair para a Segunda Divisão.

Deste modo, conforme a pesquisa da UFMG, o Bahia tem 49,7% de chances de queda, mas chegou a ter 16,9% após vencer o Fluminense. O time baiano briga com Coritiba (99,99%), Goiás (84,8%), Vasco da Gama (32,7%) e Cruzeiro (19,2%). Vale lembrar que o América-MG já está rebaixado matematicamente.

Ainda de acordo com os dados, o time que chegar a 46 pontos terá apenas cerca de 5.7% de chances de ser rebaixado. No momento, o Bahia possui 37 pontos, então precisaria somar 9 dos 15 que ainda disputa. O Tricolor precisaria aumentar seu aproveitamento no campeonato de 37,38% para 60% nestes últimos cinco jogos.

15º colocado no Campeonato Brasileiro, o Bahia venceu dez, empatou sete e perdeu 16 jogos. Foram 38 gols marcados e 46 sofridos. O Tricolor retorna a campo no domingo, 12, quando recebe o Athletico em Salvador, às 18h30. A partida é válida pela 34ª rodada.