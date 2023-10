Chateado? Talisca ironiza convocação da Seleção Brasileira

O atacante Anderson Talisca, revelado pelo Bahia, ironizou a convocação da Seleção Brasileira divulgada pelo treinador Fernando Diniz no sábado, 23. A crítica do jogador do do Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita, aconteceu após ele ser ausência na lista.

"Eu estou começando a achar que eu não sou brasileiro não", escreveu Talisca, no Instagram.

Post de Talisca nos stories do Instagram | Foto: Reprodução | Instagram

Talisca vive a expectativa de retornar à seleção após o fortalecimento da liga saudita, com a contratação de grandes nomes. Neymar, craque da Seleção Brasileira, foi um dos que migraram para o país e hoje atua no Al Hilal. Na temporada, o ex-Bahia soma 6 gols e 4 assistências em 10 partidas.

Essa é a terceira temporada de Anderson Talisca pelo Al Nassr. Nas duas temporadas anteriores, ele somou 43 gols e 6 assistências em 60 partidas.

"Vai ser boa para a Seleção (a chegada de Neymar à Arábia Saudita). As pessoas vão parar com essa coisa de que não pode vir da Arábia Saudita para a Seleção, jogador asiático... Agora vão ter que colocar o Neymar. Eu já passei por muitas boas horas que não fui citado. Não sei quais são os critérios, mas paciência... Se for chamar os jogadores daqui da Arábia Saudita, tem que chamar Talisca, porque os números não mentem", falou em entrevista ao canal Goat, em agosto deste ano.

A última convocação de Talisca para a seleção brasileira foi em março de 2018 na lista de Tite anterior à convocação para a Copa do Mundo da Rússia. Apesar de ter sido convocado algumas vezes, ele nunca entrou em campo com a camisa do Brasil.