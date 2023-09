Ciclismo melhora qualidade de vida de empresária baiana

O ciclismo tem conquistado corações pelo Brasil nos últimos anos, e após o impacto da pandemia, sua popularidade cresceu ainda mais. De acordo com dados da Aliança Bike, o ciclismo se estabeleceu como uma das práticas esportivas que mais crescem no país, com um notável aumento de 118% em 2022, em comparação com 2019.

Esse entusiasmo chegou até Edza Brasil, uma farmacêutica nascida em Paramirim, na Bahia, município que fica a cerca de 650 km da capital, Salvador, que mergulhou de cabeça no mundo das bikes e desbrava diversos caminhos na Europa.

Ela começou a pedalar regularmente há alguns anos, se dedicando ao esporte três vezes por semana. A necessidade de uma vida mais saudável foi o principal combustível que a fez iniciar a prática esportiva.

Antes da pandemia, Edza já havia acumulado uma série impressionante de experiências ciclísticas. A convite de uma amiga, ela se aventurou pela Europa, percorrendo 570 km pela Alemanha, Áustria, Suíça e Itália. Para essa aventura, ela contratou o profissional Henrique Marinho para treiná-la.

“No início o receio era não ter o preparo muscular, então fiz reforço com musculação, reposição de hormônios e suplementos. Também treinava mais vezes, para diminuir as chances de um problema cardíaco”, disse Edza ao Portal A TARDE.

Edza posa para foto em Amsterdã | Foto: Arquivo pessoal

A pandemia, no entanto, não conseguiu deter a determinação de Edza. Pelo contrário, ela aproveitou o tempo de inatividade forçado para melhorar ainda mais sua preparação física e mental. Quando as restrições de viagem começaram a diminuir, Edza estava pronta para novos desafios, e ela os abraçou.

Dessa vez, pedalando por Holanda e Bélgica, Edza encarou 620 km em cima de sua bike. Na Toscana, na Itália, pedalou por mais 400 km. Edza ainda desbravou a República Tcheca e a Áustria, percorrendo 330 km entre Praga e Viena.

“Hoje eu me considero ciclista, isso me fez renascer. A bicicleta é minha terapia. Além disso, prepara meu corpo para uma vida mais feliz e músculos mais fortes, declarou a farmacêutica.”

Em março deste ano, Edza teve parte de sua história contada pela escritora Jacqueline Moreno, em um livro que leva o nome da ciclista. A obra narra histórias da vida da farmacêutica, com citações da mesma ao longo do conteúdo. Entre as histórias está a primeira bicicleta, que surgiu na infância e atualmente está presente na sua vida pessoal e profissional.

Capa do livro "Edza", escrito por Jacqueline Moreno | Foto: Divulgação

Giro A TARDE

Incentivar a prática esportiva é o principal objetivo do Giro A TARDE, grande passeio ciclístico organizado pelo Grupo A TARDE que será realizado no próximo dia 17, em Salvador. O percurso é de aproximadamente 50 quilômetros, com largada e chegada na sede do Jornal A TARDE, passando por diversas praias da capital, com retorno no Farol de Itapuã.

Organizado pela Heads Events e produzido pela Viramundo Produções, qualquer pessoa acima de 14 anos poderá pedalar e não será preciso ter ou investir em uma bike profissional, mas o uso de capacete será obrigatório durante todo o percurso. A taxa de inscrição para o passeio ciclístico é de R$ 100 até o próximo dia 14 e pode ser adquirida no site www.ticketsports.com.br

Após efetuar a inscrição, o ciclista deve pegar o kit que será entregue nos dias 15 e 16 deste mês, na sede do Jornal A TARDE, no Caminho das Árvores, e ir no dia da atividade com uma bicicleta comum ou de competição.