Circuito Brasileiro de Skate coroa campeões em Recife | A TARDE

A edição 2023 do STU National (Circuito Brasileiro de Skate) chegou ao final em Recife (Pernambuco) no último domingo (12) com a coroação de Augusto Akio e de Isadora Pacheco no park e de Pâmela Rosa e de Lucas Rabelo no street.

A primeira final realizada, sob um intenso calor (com a pista chegando a apontar 53 graus), foi a do park. A decisão do masculino se concentrou em Kalani Konig e em Augusto Akio. Em Recife, Konig garantiu a etapa e Akio ficou com o título nacional. “Quem saiu vencedor daqui hoje foi o público pernambucano, que se entregou, viveu o skateboard da melhor forma possível e teve uma experiência única. Sem falar, é claro, do skate apresentado aqui hoje. O nível foi muito alto, com muitos skatistas jovens se destacando”, afirmou o campeão.



Já na prova feminina Isadora Pacheco garantiu tanto a conquista da etapa pernambucana como o título nacional. “Vim para cá em primeiro lugar no ranking e com o objetivo de ser campeã brasileira, mas acabou sendo mais do que isso. Ganhei a etapa também. É inexplicável”, comemorou a campeã.



No street as conquistas foram de dois medalhistas pan-americanos. Lucas Rabelo, que garantiu o ouro em Santiago (Chile), venceu tanto a etapa pernambucana como o título nacional. Na disputa feminina Pâmela Rosa foi o grande destaque, vencendo tanto a etapa de Recife como o circuito nacional.



“Primeiro quero agradecer à torcida. Que festa! Realmente, me senti em casa. Meus familiares aqui de Pernambuco estavam em peso aqui e é muito gratificante vencer ao lado deles aqui no Recife. Foram dias incríveis, momentos que jamais vou esquecer”, declarou a brasileira, que garantiu a prata no Pan.