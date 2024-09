Circuito das Estações retorna à Salvador com percurso de até 18km

Corrida será no dia 29 de setembro - Foto: Reprodução

Famoso em todo o Brasil, o Circuito das estações retorna à Salvador para edição de Primavera, que ocorre no dia 29 de setembro. A corrida tem como cenário a Praça de Piatã, com largada prevista para às 6h30 da manhã. Aos amantes do esporte, o evento promove percursos de 5km, 10km e 18km.

Em todas as distâncias, os três primeiros colocados das categorias masculina e feminina serão premiados com troféus, valorizando o esforço dos atletas. Neste ano, Salvador também recebeu a edição de outono e inverno.

Leia mais:

>>"O amor fala mais alto", destaca torcedora presente no AeroNêgo

>>Comentaristas criticam Bahia após eliminação: "Time arame liso"; assista

>>Pai e filha mostram amor ao Vitória em AeroNêgo antes de jogo decisivo

A organização do evento oferece suporte aos corredores, com serviço de guarda-volumes seguro, onde os pertences serão armazenados em sacos plásticos identificados com o número de peito de cada atleta. Para maior segurança, recomenda-se que objetos de valor, como celulares, não sejam deixados no guarda-volumes.

Histórica Salvador!

Fundada em 29 de março de 1549 por Tomé de Sousa, Salvador foi a primeira capital do Brasil e é uma das cidades mais antigas do continente americano, continuamente habitada. Planejada pelo Império Português como sede do Governo-Geral, a cidade é um verdadeiro tesouro histórico, com suas raízes africanas profundamente presentes em sua cultura, gastronomia e música. Reconhecida internacionalmente por sua arquitetura singular, Salvador é o centro da cultura afro-brasileira, oferecendo um ambiente único para uma corrida marcada pela celebração da vida, do esporte e da diversidade.