Comentaristas criticam Bahia após eliminação: "Time arame liso"; assista

Jogadores do Bahia durante aquecimento no Maracanã - Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

O sorteio colocou o Flamengo no caminho do Bahia nas quartas de final da Copa do Brasil e a expectativa era que o time competisse por uma vaga inédita na semifinal da competição, principalmente após o desempenho do jogo de ida. O que se viu no duelo de volta, no entanto, decepcionou o torcedor tricolor, que amargou mais uma eliminação nas quartas de final.

Na manhã desta sexta-feira, 13, durante um episódio do podcast ‘Posse de Bola’, do Uol Esporte, os jornalistas Mauro Cezar Pereira e José Trajano criticaram o Bahia após a eliminação diante do Flamengo.

Leia mais:

>> Bahia vai para Libertadores? Ceni responde: "Precisamos melhorar"

>> “Faltou ser incisivo”, diz Kanu após eliminação da Copa do Brasil

>> Base do Bahia perde espaço e Ceni indica preferência por "experientes"

“O Bahia de Rogério Ceni é um time que não engrena. Perdeu o Campeonato Baiano para o Vitória, foi eliminado da Copa do Nordeste, achou que ia subir… Eu não vejo esse ‘meio de campo que ninguém tem’ no Bahia. Cauly, Everton Ribeiro, o time não vai”, afirmou José Trajano.

É um time arame liso o Bahia Mauro Cezar Pereira - jornalista

“O Flamengo fez um jogo bem correto. O Bahia teve só uma chance com Everaldo num passe de Everton Ribeiro, mas não aproveitou. Daí para a frente o Flamengo controlou o jogo totalmente”, complementou Mauro Cézar.

O Bahia volta a campo neste domingo, 15, contra o Atlético-MG, na Arena Fonte Nova. O jogo é válido pela 26ª rodada do Brasileirão e está marcado para as 18h30.

Assista a crítica de Mauro Cezar Pereira: