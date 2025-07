Clima tenso no Timão! Memphis e diretoria travam queda de braço

Depay pelo Corinthians - Foto: Reprodução I Instagram

Financeira e politicamente, as coisas não têm sido fáceis no Corinthians, e isso tem afetado todo o elenco. Para o holandês Memphis Depay, as crises do clube têm sido um incômodo significativo, o que o levou a conversar com o presidente interino Osmar Stabile e o diretor executivo Fabinho Soldado na última quinta-feira, 10.

Pedindo mais detalhes sobre a situação no clube, essencialmente em relação à troca na presidência após o afastamento de Augusto Melo, o atleta sentiu falhas de comunicação com seus advogados. Uma das situações que teriam gerado o problema teria sido uma cobrança de atrasos em pagamentos feita pela equipe de Memphis, que não recebeu resposta.

Em meio à confusão, Memphis não apareceu no treino da última quarta, 9, apertando mais as relações. Além do presidente, Pedro Silveira, ex-diretor financeiro que organizou a contratação de Memphis, também deixou o Corinthians durante as mudanças.

Para o clube, a instabilidade interna seria difícil de ser compreendida por um estrangeiro, especialmente no relativo aos atrasos de pagamento de premiações. Nesse momento, são quase cinco milhões de reais devidos a Memphis, além de atrasos de um dia nos pagamentos da empresa de segurança dos atletas e nos salários dos próprios atletas.

De acordo com o Globo Esporte, no entanto, Depay teria sido compreensivo na reunião, se colocando à disposição para ajudar o time a fechar parcerias. No entanto, a situação voltou a esquentar quando Memphis foi treinar após a reunião.

Chamada em frente aos colegas

Após faltar o treino da quarta, 9, Memphis recebeu uma "chamada" pública de quase meia hora em frente ao elenco e à comissão técnica da equipe. Frente à reclamação, Memphis se desculpou pela ausência.

O pedido de desculpas não bastou - o jogador recebeu também uma punição, tendo que colocar dinheiro na poupança do CT, formada por valores de multas por atraso, faltas e incorrências do tipo.

Após todos os processos, o clube declarou que "a presidência trata o assunto como resolvido", ainda que os atrasos de débitos com os atletas não tenham sido quitados até então.

Memphis foi escalado para o confronto contra o RB Bragantino neste domingo, 13, pela volta do Brasileirão, em casa, na Neo Química Arena.