Memphis pode ser a grande solução para as finanças do Corinthians

Memphis Depay pelo Corinthians - Foto: Divulgação / Corinthians

Mais uma janela de transferências está se aproximando, e os europeus parecem estar decididos a mexer com o Corinthians - Memphis, atacante do Timão, tem sido muito cotado, justamente na época em que o clube brasileiro precisa lucrar mais com a venda de jogadores.

A meta do clube é um lucro de R$ 181 milhões - mas sem abrir mão de seus principais jogadores. A venda mais valorizada do elenco corinthiano atualmente seria, sem dúvidas, o holandês camisa 10, que tem contrato com o Timão até o meio de 2026.

Um dos clubes interessados no corinthiano é o Besiktas, da Turquia. Caso escolhesse ser transferido antes do final do contrato, Memphis pagaria uma multa rescisória de 63 milhões de reais, aumentando o montante recebido pelo Timão.

No entanto, o alvinegro teria que pagar cerca de R$ 4,7 milhões a ele, por dívidas não pagas do bônus pelo título do Paulistão. De acordo com o clube, o objetivo era pagar o valor até junho, mas a crise que levou ao impeachment de Augusto Melo da presidência complicou os pagamentos.

O aumento na procura por Memphis por parte dos clubes europeus se deu principalmente após a Data Fifa das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, em que o atacante se destacou pela Holanda. Depay está no Corinthians desde setembro do ano passado, tendo feito 42 jogos, 13 gols e 14 assistências desde então.