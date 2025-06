Torcida invade sede e exige fim da crise no Corinthians; assista

- Foto: Reprodução | Redes Sociais

Os integrantes das principais torcidas organizadas do Corithians invadiram a sede social do clube, no Parque São Jorge, em São Paulo, na tarde desta terça-feira, 3, para protestar contra o "sistema político que vem prejudicando o alvinegro há decadas".

Membros da Gaviões da Fiel, Camisa 12, Pavilhão Nove, Estopim da Fiel, Coringão Chopp e Fiel Macabra estenderam uma faixa em frente ao porto, escrita "Luto! Fechado por má administração", e ainda tiveram uma reunião com o presidente interino Osmar Stabile, que prometeu aceitar algumas dos pedidos.

Uma das reivindicações dos integrantes foi o acompanhamento das questões relativas às categorias de base e a reforma do estatuto. O último, entretanto, foi referido com uma questão mais complexa por envolver questões do Conselho e Assembleia Geral.

Assista:

Momento em que organizadas invadem clube social do Corinthians, o Parque São Jorge. pic.twitter.com/KD1JRvCdLd — Pedro Ramiro (@_pedroramiro) June 3, 2025

Uma nota oficial, o grupo de organizadas falam em "protesto pacífico" e exigiram três mudanças imediatas, incluindo o direito ao voto para torcedores, punição aos responsáveis pelas dívidas do Corinthians e a mudança no estatuto do clube.