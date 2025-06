Jogador esquecido por Ancelotti debocha de convocação da Seleção

Ancelotti vai estrear no comando da seleção brasileira - Foto: Rafael Ribeiro | CBF

De fora da convocação da Seleção Brasileira para os próximos jogos das Eliminatórias Sul-Americanas, Renan Lodi criticou a própria ausência entre a lista escolhida pelo técnico Carlo Ancelotti. Em entrevista ao Globo Esporte, o lateral-esquerdo do Al-Hilal afirmou ter sido um grande destaque entre jogadores da sua posição.

Nitidamente frustrado, Lodi chegou a especular um "preconceito" com jogadores que atuam no Campeonato Saudita. De acordo com o defensor, nenhum dos convocados "têm os mesmos números" que ele.

"Eu pensava que ia ter oportunidade de novo [na Seleção]. Não sei se a CBF ou quem faz as convocações tem preconceito com a liga saudita, porque na temporada eu fui o lateral que mais fez gols, mais deu assistências. E você vê os que foram convocados, eles não têm os mesmos números", desabafou Lodi.

“Se for por números, poderiam ver meus números. Eu acho que eu merecia ter uma oportunidade. Mas também não fico pensando nisso, foco no meu clube, em ser campeão. Se aparecer um dia, vou agradecer muito.”

Renan Lodi atualmente defende o Al-Hilal, clube da Arábia Saudita | Foto: Reprodução/Instagram/

Na temporada 2024/25, Renan Lodi marcou 4 gols e deu 9 assistências em 37 jogos. Para sua posição, Ancelotti convocou Alex Sandro, do Flamengo, e Carlos Augusto, da Internazionale.

Sem Renan Lodi entre os convocados, o Brasil encara o Equador nesta quinta-feira, 5, às 20h, no Estádio Monumental de Guayaquil. Depois, enfrenta o Paraguai no dia 10 de junho, às 21h45, na Neo Química Arena, em São Paulo. As duas partidas são válidas pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.