Ancelotti comanda primeiro treino e esboça escalação da Seleção

Treino da Seleção Brasileira com Ancelotti - Foto: Reprodução I Instagram

A era Ancelotti já começou, e a primeira escalação já está despontando em meio ao elenco de convocados do novo técnico da Seleção Brasileira. Nesta terça-feira, 3, o italiano comandou o primeiro treino com elenco completo, já esboçando os onze iniciais que enfrentarão o Equador nesta quinta-feira, às 20h, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Se preparando para a viagem até Guayaquil, no Equador, Ancelotti e seus comandados fizeram o primeiro treino completo. No treino, os jogadores aqueceram e fizeram atividade com bola em campo reduzido.

Após a atividade inicial, Ancelotti distribuiu coletes ao elenco, que podem dar uma ideia de qual seria a escolha do treinador. Entre os onze selecionados do treino, estavam Vanderson, Danilo, Marquinhos, Alexsandro e Alex Sandro; Casemiro, Andreas, Andrey, Estêvão; Vini Jr. e Richarlison.

Ainda não se sabe qual esquema tático será aplicado por Ancelotti. Desde o início da era Tite, em 2016, o Brasil costuma entrar em campo com três atacantes, sendo dois pontas, o que poderia mudar para uma formação com apenas dois atletas no ataque, Vini Jr e Richarlison.

Já na defesa, é possível que um lateral passe a integrar uma linha de três zagueiros, que inicialmente seriam Danilo, Alex Sandro e Marquinhos. Uma ausência sentida é a de Raphinha, de fora por suspensão contra o Equador.

Antes do treino, aconteceu ainda uma conversa com Samir Xaud, novo presidente da Confederação Brasileira de Futebol, que se encontrou com os atletas para dar boas-vindas e reforçar a autoridade de Ancelotti.

Samir afirmou que os jogadores poderão trabalhar tranquilamente nesse novo ciclo, e disse estar muito feliz por comandar a Confederação, já que sempre foi torcedor da Seleção, de acordo com a assessoria da própria CBF.