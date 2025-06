Ancelotti visita o Cristo Redentor: "Andar com fé e acreditar sempre"

Ancelotti no Cristo Redentor - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

"O que eu farei durante esse período é ficar mais tempo no Brasil para conhecer a estrutura no Brasil, os times, os jogadores, os treinadores. E também, quando eu tiver férias, porque eu quero ter férias, gostaria de aproveitar o Rio de Janeiro, que eu não conheço. Eu não vou dizer que vou trabalhar 360 dias ao ano, porque algum dia de férias eu vou tirar para poder aproveitar o país."

Em sua apresentação à Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti disse que queria conhecer o Rio de Janeiro, onde agora tem sua casa - e não perdeu tempo nenhum. Neste sábado, 31, o técnico italiano visitou o Cristo Redentor, recebendo bênção em frente à maravilha do mundo.

Com membros da comissão técnica e o coordenador de seleções Rodrigo Caetano, Ancelotti foi ao momumento, compartilhando a visita em suas redes sociais com a legenda em português "Andar com fé e acreditar sempre".

Lá, foi abençoado pelo padre Omar, reitor do Santuário do Cristo Redentor. Além do Cristo, Ancelotti visitou o Mirante Dona Marta, cumprimentando e tirando fotos com turistas e fãs que o encontraram nos pontos turísticos.

O trabalho do treinador começa na prática no dia 5 de junho, na partida disputada contra o Equador em Guayaquil, às 20h, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Em seguida, vem a vez do Paraguai, no dia 10, na Neo Química Arena, às 21h45.

Veja fotos de Ancelotti no Cristo Redentor:

Ancelotti no Cristo Redentor | Foto: Rafael Ribeiro/CBF

