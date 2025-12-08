ESPORTES
Clube baiano garante vaga na Copa do Brasil graças ao Vitória
Permanência do Rubro-Negro garantiu o Cancão de Fogo na competição nacional
Por Lucas Vilas Boas
A Juazeirense teve motivos de sobra para comemorar neste domingo. A permanência do Vitória na Série A do Campeonato Brasileiro garantiu ao Cancão de Fogo uma vaga na Copa do Brasil 2026.
A classificação da Juazeirense foi confirmada após o desfecho da última rodada, no Barradão. O Vitória venceu o São Paulo por 1 a 0 e escapou do rebaixamento, beneficiado também pelos tropeços de Ceará e Fortaleza, que não conseguiram vencer seus compromissos.
Com isso, a Federação Bahiana de Futebol (FBF) assegurou uma vaga extra na competição nacional para o sexto colocado na primeira fase do Campeonato Baiano. A Juazeirense se junta a Bahia, Vitória, Jacuipense, Atlético de Alagoinhas e Porto, os cinco primeiros colocados no Baianão, como representantes do estado na Copa do Brasil de 2026.
Grandes Campanhas
Fundada em 2006, a Juazeirense disputou a Copa do Brasil pela última vez em 2022, quando fez história ao eliminar o Vasco na segunda fase e caiu apenas para o Palmeiras na próxima etapa, após perder por 4 a 2 no placar agregado.
O Cancão de Fogo também fez bonito em 2021, quando eliminou o Cruzeiro após disputa de pênaltis no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro. Na mesma campanha, a equipe havia despachado o Sport e Volta Redonda na primeira e segunda fase, respectivamente.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes