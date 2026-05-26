Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES

SAF

Clube de Gusttavo Lima garante acesso histórico após 13 anos

Clube administrado pela SAF do cantor conquistou o acesso à primeira divisão do Campeonato Paranaense após drama nos pênaltis

Redação
Por Redação
Time de Gusttavo Lima sobe à elite do futebol paranaense
Time de Gusttavo Lima sobe à elite do futebol paranaense - Foto: @menesesfoto/Divulgação ACP

O Paranavaí vive o momento mais importante desde a chegada de Gusttavo Lima ao comando da SAF do clube. Sob gestão do cantor sertanejo, o ACP garantiu o retorno à elite do Campeonato Paranaense após 13 anos e ainda avançou à decisão da Segunda Divisão estadual, mantendo vivo o sonho do primeiro título da chamada "Era Gusttavo Lima".

A classificação histórica foi conquistada no último domingo, em Campo Largo. Depois de perder o jogo de ida da semifinal por 2 a 1, em casa, para o Patriotas, o Paranavaí reagiu fora de casa, venceu por 1 a 0 no tempo regulamentar e levou a melhor nos pênaltis por 3 a 2, assegurando o acesso à primeira divisão do futebol paranaense.

O duelo decisivo ainda teve contornos dramáticos. O goleiro que saiu do banco de reservas acabou sendo um dos destaques nas cobranças, ajudando o ACP a conquistar a vaga na final da Segundona e confirmar o retorno à elite estadual, competição que o clube não disputava desde 2013.

Gusttavo Lima adquiriu 60% da SAF do Paranavaí em fevereiro de 2024, em uma negociação avaliada em cerca de R$ 3 milhões. O investimento aconteceu logo após o clube conquistar o título da Terceira Divisão do Campeonato Paranaense na temporada anterior.

Desde então, o Paranavaí passou a bater na trave em busca do acesso. No primeiro ano sob a nova gestão, a equipe avançou à semifinal da Segundona com a última vaga disponível, mas acabou eliminada pelo Rio Branco-PR, frustrando o sonho de voltar à elite.

Leia Também:

GINÁSTICA RÍTMICA

Como ginastas se preparam? Entenda a rotina de treinos e onde começar
Como ginastas se preparam? Entenda a rotina de treinos e onde começar imagem

VAGA NA LIBERTA

Vitória ultrapassa Bahia na disputa pela Libertadores, aponta UFMG
Vitória ultrapassa Bahia na disputa pela Libertadores, aponta UFMG imagem

NÃO JOGA!

Suspenso, Bahia perde titular importante contra o Botafogo
Suspenso, Bahia perde titular importante contra o Botafogo imagem

Na temporada seguinte, já com mudanças no regulamento da competição, o ACP terminou a fase classificatória na vice-liderança das quartas de final, eliminou o Laranja Mecânica e chegou novamente à semifinal. No entanto, a equipe voltou a cair nos pênaltis, desta vez diante do Foz do Iguaçu.

Após duas campanhas frustradas, o acesso finalmente foi confirmado em 2026. Para a temporada, a SAF apostou no técnico Wanderley Júnior para comandar o projeto esportivo. Ex-atacante com passagens por clubes como Flamengo, Cruzeiro e Coritiba, o treinador fazia seu primeiro trabalho em uma equipe profissional após ser promovido da categoria sub-16.

Mesmo terminando a primeira fase apenas na sexta colocação, o Paranavaí cresceu no mata-mata. A equipe eliminou novamente o Laranja Mecânica nas quartas de final e, na sequência, superou o Patriotas na semifinal em uma classificação marcada pela superação.

Agora, o clube vai enfrentar o Paraná Clube na grande final da Segunda Divisão do Campeonato Paranaense. Os confrontos de ida e volta estão previstos para os próximos dois finais de semana. Depois do acesso histórico, o objetivo da SAF comandada por Gusttavo Lima é conquistar a primeira taça da "era sertaneja".

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Compartilhar no Whatsapp Clique aqui

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

Tags

Futebol gusttavo lima

Relacionadas

Mais lidas