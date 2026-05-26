Clube de Gusttavo Lima garante acesso histórico após 13 anos

O Paranavaí vive o momento mais importante desde a chegada de Gusttavo Lima ao comando da SAF do clube. Sob gestão do cantor sertanejo, o ACP garantiu o retorno à elite do Campeonato Paranaense após 13 anos e ainda avançou à decisão da Segunda Divisão estadual, mantendo vivo o sonho do primeiro título da chamada "Era Gusttavo Lima".



A classificação histórica foi conquistada no último domingo, em Campo Largo. Depois de perder o jogo de ida da semifinal por 2 a 1, em casa, para o Patriotas, o Paranavaí reagiu fora de casa, venceu por 1 a 0 no tempo regulamentar e levou a melhor nos pênaltis por 3 a 2, assegurando o acesso à primeira divisão do futebol paranaense.



O duelo decisivo ainda teve contornos dramáticos. O goleiro que saiu do banco de reservas acabou sendo um dos destaques nas cobranças, ajudando o ACP a conquistar a vaga na final da Segundona e confirmar o retorno à elite estadual, competição que o clube não disputava desde 2013.



Gusttavo Lima adquiriu 60% da SAF do Paranavaí em fevereiro de 2024, em uma negociação avaliada em cerca de R$ 3 milhões. O investimento aconteceu logo após o clube conquistar o título da Terceira Divisão do Campeonato Paranaense na temporada anterior.



Desde então, o Paranavaí passou a bater na trave em busca do acesso. No primeiro ano sob a nova gestão, a equipe avançou à semifinal da Segundona com a última vaga disponível, mas acabou eliminada pelo Rio Branco-PR, frustrando o sonho de voltar à elite.





Na temporada seguinte, já com mudanças no regulamento da competição, o ACP terminou a fase classificatória na vice-liderança das quartas de final, eliminou o Laranja Mecânica e chegou novamente à semifinal. No entanto, a equipe voltou a cair nos pênaltis, desta vez diante do Foz do Iguaçu.



Após duas campanhas frustradas, o acesso finalmente foi confirmado em 2026. Para a temporada, a SAF apostou no técnico Wanderley Júnior para comandar o projeto esportivo. Ex-atacante com passagens por clubes como Flamengo, Cruzeiro e Coritiba, o treinador fazia seu primeiro trabalho em uma equipe profissional após ser promovido da categoria sub-16.



Mesmo terminando a primeira fase apenas na sexta colocação, o Paranavaí cresceu no mata-mata. A equipe eliminou novamente o Laranja Mecânica nas quartas de final e, na sequência, superou o Patriotas na semifinal em uma classificação marcada pela superação.



Agora, o clube vai enfrentar o Paraná Clube na grande final da Segunda Divisão do Campeonato Paranaense. Os confrontos de ida e volta estão previstos para os próximos dois finais de semana. Depois do acesso histórico, o objetivo da SAF comandada por Gusttavo Lima é conquistar a primeira taça da "era sertaneja".