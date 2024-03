Clubes baianos homenageiam Dia da Mulher e conscientizam; confira | A TARDE

Neste dia 8 de março, alguns clubes da Bahia utilizaram das suas redes sociais para homenagearem as protagonistas do dia: as mulheres. Além disso, abriram espaço para conscientização da causa relembrando que "lugar de mulher é onde ela quiser" e reforçando a luta contra violência.

Na arte, o Vitória utilizou da imagem de Ivete Sangalo, torcedora assumida do clube rubro-negro, e destacou a gratidão que participam da estrutura do Leão, seja nas arquibancadas ou de forma interna. "Para todas nossas rubro-negras, na arquibancada, no campo, por trás das câmeras ou em qualquer lugar, o nosso muito obrigado. O Leão se orgulha das mulheres que tornam nosso clube ainda mais forte", escreveu.

Jequié, Barcelona de Ilhéus e Itabuna foram por um caminho parecido, agradecendo as torcedoras e relembrando a luta que originou o dia em questão.

"Lugar de mulher é no gramado, nas arquibancadas, é no Waldomirão. Lugar de mulher é onde ela quiser! Neste Dia Internacional da Mulher, a ADJ parabeniza as suas colaboradoras, torcedoras e todas as mulheres que fazem parte da nossa história, da nossa força", apontou o Jequié.

"Esta data, que remonta a movimentos operários e de luta por direitos das mulheres no século XX, hoje representa um marco mundial de reconhecimento das contribuições das mulheres em todos os aspectos da vida: na política, na economia, no futebol, na ciência, na cultura e em tantas outras áreas", destacou o Barça.

"Em campo e fora dele, celebramos a força, a resiliência e a determinação de todas as mulheres. Um Feliz Dia da Mulher para a todas as torcedoras do Jegue da Chapada!", parabenizou o Itabuna.

O Bahia, por outro lado, utilizou o espaço para relembrar a luta contra a violência. A campanha "Não alimente a cultura do estupro" mostra dados que, no Brasil, uma mulher é violentada a cada 8 minutos.

"Enquanto você começa a ler esse texto, restarão apenas 8 minutos para mais uma mulher ser estuprada no Brasil. Uma média de inacreditáveis 180 estupros por dia. Tem algo no nosso cotidiano e no nosso comportamento que pode estar muito errado. Todo comportamento machista contribui para fortalecer uma cultura: a cultura do estupro", denunciou o Bahia.