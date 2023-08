Colômbia vence e avança para as quartas pela primeira vez na história

Colômbia e Jamaica se enfrentaram na manhã desta terça-feira, 8, em busca de garantir uma vaga inédita para as quartas de final Copa do Mundo feminina. Se dependesse da animação das torcidas presentes no Melbourne Rectangular Stadium, as duas seleções garantiriam a vaga, entretanto, para a Federação Internacional de Futebol, só uma delas poderia levar a melhor. E não foi por muito, o placar de 1x0 foi suficientemente para colocar as colombianas entre as oito melhores seleções do Mundo.

Em um jogo marcado por falta de criatividade e um sistema defensivo postado, a responsável pelo único gol da partida foi Catalina Usme, que para muitos torcedores foi o mais importante da seleção feminina.

Com o resultado, na próxima fase a Colômbia jogará contra a seleção da Inglaterra no sábado, 12, às 7h30 da manhã. As inglesas estão invictas na competição, com três vitórias e um empate, oito gols feitos e somente um tomado, entretanto, contam com o desfalque da Lauren James, artilheira da seleção na competição. As colombianas, por sua vez, somam três vitórias e uma derrota, cinco gols marcados e dois contra.

O jogo:

Os minutos iniciais ficaram marcados por duas equipes com medo de jogar e se escondendo do ataque, o ditado: “o medo de perder, tira a vontade de vencer”, se enquadra bem nesta situação, não atoa, a equipe jamaicana só tinha tomado um gol no mundial até aqui, enquanto a Colômbia tomou dois.

A primeira oportunidade para abrir o placar surgiu aos 27 minutos da primeira etapa quando a colombiana Usme tabelou e, da ponta direita, lançou para Santo, que estava chegando para cabecear na área, entretanto, a goleira jamaicana Spencer chegou antes e ficou com a posse. Ao minuto 30, a Colômbia chegou novamente no ataque, dessa vez com Daniela Árias, que cabeceou a bola para gol e, após um desvio da zaga jamaicana, ganhou um escanteio.

O decorrer da primeira etapa continuou pouco produtivo para ambas as seleções, nenhuma grande jogada marcou os primeiros 45 minutos. Nas finalizações, a Colômbia teve sete, enquanto a Jamaica chutou somente duas vezes, entretanto, as goleiras foram pouco exigidas.

Na volta do intervalo, a Colômbia, ainda nos primeiros 6 minutos, teve mais uma oportunidade na partida, desta vez efetiva. Catalina Usme recebeu um belo lançamento de Guzmán na grande área, dominou com categoria e bateu cruzado para abrir o placar a favor da seleção sul-americana. Embaladas pelo gol feito, 4 minutos após tirar o zero do placar, Caicedo teve a chance de ampliar após um ótimo contra-ataque, marca registrada da atacante de 18 anos, mas demorou para finalizar e a goleira Spencer levou a melhor.

Com uma apresentação melhor do que na primeira etapa, a Colômbia não demorou para assustar a torcida jamaicana novamente. Mais uma vez ela, Linda Caicedo. A camisa 18 chegou ao ataque aos 20 minutos pela ponta esquerda buscando ampliar o placar após receber um ótimo lançamento e driblar não só uma, mas duas defensoras da equipe adversária, entretanto, na hora tirar o “10”, a atacante colombiana finalizou por cima do gol.

A Jamaica, apesar de também ter melhorado nos minutos seguintes, não conseguia chegar de maneira ofensiva e efetiva na defesa colombiana. Khadija Shaw, estrela da Jamaica, não estava em um dia inspirado e demonstrou frustração por incontáveis erros com a bola no pé. A Colômbia, por sua vez, chegou novamente na área adversária aos 40 minutos, desta vez com Cameron, que recebeu de Catalina Usme, dentro da grande área e com a oportunidade de garantir vaga para as quartas cabeceou na trave direita do gol. A chance perdida não comprometeu o resultado da partida, que garantiu a Colômbia pela primeira vez na história das Copas do Mundo nas quartas de final.