Com Arthur Elias no comando, seleção feminina pega Canadá neste sábado | A TARDE

A seleção brasileira feminina de futebol encerrou nesta sexta-feira (27) a preparação física para o primeiro de dois amistosos contra o Canadá, tendo em vista a participação na Olimpíada de Paris ano que vem. As brasileiras entram em campo às 15h40 (horário de Brasília) deste sábado (28), no Estádio Saputo, em Montreal. Será a estreia do técnico Arthur Elias, no comando da equipe, após saída da treinadora sueca Pia Sundhage - ela deixou o time depois da eliminação precoce da seleção na Copa da Austrália e Nova Zelândia.

O treinador revelou nesta sexta-feira (27), em entrevista coletiva à imprensa, como vem trabalhando seu esquema tático com as atletas, que voltarão a campo pela primeira vez após a eliminação precoce na fase de grupos da Copa do Mundo da Austrália e Nova Zelândia.

"O ataque vai ser formado por três atacantes nesse jogo, pode ser que no outro sejam duas… Eu não ligo muito para o sistema. O sistema vai favorecer o posicionamento das jogadoras para enfrentar o adversário, mas isso pode ser trocado inclusive ao longo da partida e a seleção está entendendo isso e está pronta para isso", afirmou. O importante é que elas entendam a função que elas têm. Sabendo dividir as funções de acordo com o espaço do campo tudo fica mais fácil para que eu possa alterar o sistema e aumentar as chances efetivas de gol e, consequentemente, aumentar as chances da gente vencer. Esse é o pensamento e acho que as atletas estão entendendo bem."

Arthur Elias adiantou que a jogadora Marta poderá estar entre as titulares no confronto que abre o novo ciclo da seleção.

“Vejo Marta como uma atleta que rende com muito mais liberdade pelo centro do campo. Sendo uma jogadora que constrói o jogo por dentro, chega na área e tem um poder de finalização excelente. É nessa faixa de campo que ela vai atuar nesses primeiros jogos, e imagino que para frente também”, garantiu o treinador.

A última vez que brasileiras e canadenses estiverem frente a frente foi na final dos Jogos de Tóquio. As adversárias levaram a melhor na decisão por pênaltis, e o Brasil ficou com a prata. Além do jogo deste sábado (28), as equipes farão um segundo amistoso na terça (31), às 20h30, na cidade canadense Halifax.