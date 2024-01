Com Caio Alexandre no topo, Bahia lidera maiores compras no Nordeste | A TARDE

Com investimento milionário do Grupo City e visando se igualar com as potências do futebol brasileiro, o Bahia fechou com o atacante Caio Alexandre, ex-Fortaleza, que se tornou a maior contratação das equipes do nordeste. De acordo com o Leão do Pici, o valor foi de R$ 24,3 milhões, ultrapassando a compra do meia Jean Lucas, que veio do Santos para jogar a temporada de 2024.

O Esquadrão conseguiu desbancar o Palmeiras, atual bicampeão brasileiro, e garantir a presença do atacante de 24 anos, também desejado pelo Corinthians.

Segundo o próprio Fortaleza, Caio Alexandre, que estava emprestado pelo Vancouver da MLS, dos Estados Unidos, foi negociado por 5 milhões de dólares, sendo R$ 24,3 milhões na cotação atual. Entretanto, apenas 60% deste valor irá para os cofres do Leão, correspondendo a R$ 14,58 milhões. Desta forma, o atacante é a maior compra, por parte do Bahia, mas se encontra na 4ª posição das maiores vendas, por parte do Fortaleza.

Desde a chegada do Grupo City ao Esporte Clube Bahia, o Esquadrão já efetuou oito das 10 maiores compras da região. Entre eles, está a contratação do equatoriano Jhoanner Chávez, o camisa 8 Cauly, Gilberto, que veio do Benfica, e Rafael Ratão, transferido do Toulouse, da França, segundo levantamento feito pelo jornalista Cassio Zirpoli.

Confira o ranking das 10 maiores compras do futebol nordestino segundo o jornalista Cassio Zirpoli:

1º) R$ 24,3 milhões – Caio Alexandre (Fortaleza/Bahia, 2024)

2º) R$ 24,2 milhões – Jean Lucas (Santos/Bahia, 2024)

3º) R$ 18,4 milhões – Moisés (Cruz Azul/Fortaleza, 2023)

4º) R$ 18,0 milhões – Jhoanner Chávez (Del Valle/Bahia, 2023)

5º) R$ 13,8 milhões – Cauly (Ludogorets/Bahia, 2023)

6º) R$ 13,2 milhões – Gilberto (Benfica/Bahia, 2023)

7º) R$ 13,0 milhões – Rafael Ratão (Toulouse/Bahia, 2023)

7º) R$ 13,0 milhões – Ademir (Atlético-MG/Bahia, 2023)

9º) R$ 12,8 milhões – Diego Rosa (Manchester City/Bahia, 2023)

10º) R$ 12,5 milhões – Machuca (Unión Santa Fé/Fortaleza, 2023)