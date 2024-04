Com dobradinha da RBR, Max Verstappen vence GP do Japão de F1 | A TARDE

O tricampeão mundial Max Verstappen (Red Bull) foi o vencedor o Grande Prêmio do Japão, quarta etapa da temporada da Fórmula 1, disputado neste domingo, 7, no circuito de Suzuka.

Duas semanas depois de seu inesperado abandono na Austrália, o primeiro em dois anos, o holandês se recuperou de forma impressionante e cruzou a linha de chegada à frente de seu companheiro de equipe, o mexicano Sergio Pérez, e do espanhol Carlos Sainz (Ferrari).

Esta foi a terceira vitória consecutiva de Verstappen no Japão, e a terceira na temporada em quatro corridas, das quais fez a pole position em todas.

Sainz, que venceu na Austrália, ficou em terceiro, à frente de seu companheiro de equipe, o monegasco Charles Leclerc, que largou da oitava posição.

Lando Norris (McLaren), que ficou em segundo na corrida do ano passado, desta vez chegou em quinto, à frente de Fernando Alonso (Aston Martin). George Russell (Mercedes) superou Oscar Piastri (McLaren), em sétimo, enquanto Lewis Hamilton (Mercedes) foi o nono. O japonês Yuki Tsunoda (Racing Bulls) foi o 10º, marcando pontos pela primeira vez em sua corrida em casa.

A prova recebeu bandeira vermelha logo depois da largada, quando que Daniel Ricciardo (Racing Bulls) e Alex Albon (Williams) se envolveram em um acidente.

A asa dianteira de Albon bateu na traseira do carro de Ricciardo enquanto eles disputavam uma posição e tiveram que abandonar.

A corrida recomeçou do zero e Verstappen retomou de onde parou, à frente de Perez. Leclerc assumiu a liderança depois que Verstappen parou nos boxes na 17ª volta, mas o piloto da Red Bull voltou à frente quatro voltas depois.

Verstappen e Perez consolidaram suas posições, deixando Norris lutando pelo terceiro lugar contra as duas Ferrari, até que uma escapada nas voltas finais custou ao piloto da McLaren a chance de subir ao pódio.

O chinês Zhou Guanyu (Sauber) abandonou com um problema na caixa de câmbio na 13ª volta. Logan Sargeant (Williams) errou no mesmo ponto que Norris e passou reto na curva, mas conseguiu voltar para a pista.

A próxima etapa do Mundial de Fórmula 1 será daqui a 15 dias, no Grande Prêmio da China, em Xangai. Será a primeira corrida no país desde 2019, antes da pandemia de covid-19.