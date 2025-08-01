Menu
E AÍ?

Com dores, meia é dúvida no Vitória para enfrentar o Palmeiras

Meia segue em tratamento e ainda não voltou aos treinos com o grupo

Por Marcello Góis

01/08/2025 - 7:26 h
Matheuzinho é peça importante do elenco rubro-negro
Matheuzinho é peça importante do elenco rubro-negro -

O meia Matheuzinho está na condição de dúvida no Vitória para o confronto contra o Palmeiras, marcado para este domingo, 3, às 19h30, no Barradão, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O camisa 10 segue fora das atividades normais com o elenco devido a uma fascite plantar e preocupa o departamento médico rubro-negro.

Fora do time desde a partida contra o Mirassol, Matheuzinho continua realizando sessões de fisioterapia e trabalho na academia, mas ainda não voltou aos treinos em campo. A presença do jogador contra o time paulista dependerá de sua evolução nos próximos dias.

Matheuzinho sentiu uma lesão no pé direito no empate por 2 a 2 contra o Sport, no Barradão. O camisa 10 reclamou de dores ainda no primeiro tempo, contudo foi mantido em parte da etapa final até ser substituído.

Apesar do pouco brilho na temporada 2025, Matheuzinho é considerado como uma referência técnica para o grupo. Até então, o meia disputou 28 partidas em 2025, marcou quatro gols e contribuiu com duas assistências. Sua ausência, se confirmada, será um desfalque importante para o Leão.

