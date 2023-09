Com festa da torcida, Neymar se apresenta à Seleção em Belém

Na noite da última segunda-feira, 4, o atacante Neymar chegou ao hotel em que a Seleção Brasileira está hospedada em Belém, para o jogo de abertura das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Ele desembarcou na capital paraense vindo em um voo particular do Rio de Janeiro.

Atencioso, o atacante do Al Hilal, da Arábia Saudita, cumprimentou fãs, distribuiu autógrafos e tirou fotos com torcedores que o recepcionaram com festa. Em seguida, Neymar se encontrou com o técnico Fernando Diniz antes do jantar, já no hotel. Recuperado de lesão na coxa, o craque não estreou pelo Al-Hilal, seu novo clube. A tendência é que ele atue por alguns minutos com a camisa verde e amarela.

Vale salientar que o goleiro Lucas Perri, o zagueiro Nino, o volante André e o meia Raphael Veiga chegaram ao Pará juntamente com Diniz de manhã. São aguardados nesta terça-feira, 5, o zagueiro Marquinhos, e os atacantes Raphinha e Gabriel Jesus.

O Brasil enfrentará a Bolívia na próxima sexta-feira, 8, às 21h45, no estádio Mangueirão, pela estreia das Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.