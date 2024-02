Com força máxima, Bahia finaliza preparação para 5ª rodada do Baianão | A TARDE

O elenco do Bahia realizou, na manhã desta terça-feira, 30, o último treino antes do confronto diante do Barcelona de Ilhéus, pela 5ª rodada do Campeonato Baiano de 2024. A partida será na Arena Fonte Nova, com pontapé inicial previsto para às 19h15. Ao comando do técnico Rogério Ceni, o zagueiro Victor Cuesta e o meia Thaciano participaram das atividades, visando a estreia na temporada.

Antes do treino no campo, os atletas do Esquadrão se reuniram no auditório, onde assistiram um vídeo produzido pela comissão técnica e departamento de análise de desempenho. Na sequência, após o aquecimento, Ceni comandou as atividades táticas, que foram intercaladas com bolas paradas ofensivas e defensivas.

Enquanto parte do elenco esteve sob comando do técnico, os volantes Rezende e Acevedo treinaram na academia e fisioterapia, respectivamente. Léo Cittadini, por outro lado, fez exercícios com bola sob comando do fisioterapeuta Thiago Teixeira.

Através das redes sociais, o clube divulgou vídeos do treino desta quarta; confira: