Com gol anulado pelo VAR, Marrocos vence a Argentina nas Olimpíadas

O artilheiro Rahimi celebra os gols da vitória de Marrocos sobre a Argentina - Foto: Arnaud FINISTRE / AFP

Argentina e Marrocos, jogo que marcou a estreia do futebol masculino nas Olimpíadas de Paris, teve uma reviravolta. O confronto que inicialmente terminou empatado por 2 a 2, teve interferência direta do VAR, que anulou o gol de empate argentino. Com isso, os marroquinos venceram por 2 a 1.

Os hermanos empataram no último minuto do jogo, após a arbitragem dar 15 minutos de acréscimos. Inconformados, torcedores marroquinos invadiram o campo e partiram pra cima dos jogadores argentinos, além de atirarem rojões no campo. Por conta dos atos de vandalismo, o árbitro de video não pode ser acionado.

Por conta da situação caótica no campo de jogo do Estádio Geoffroy Guichard, em Saint-Étienne, jogadores e membros das comissões técnicas foram imediatamente para os vestiários.

Duas horas depois, a verificação do lance foi executada pela arbitragem, o que comprovou a irregularidade na jogada e o gol de empate foi anulado. Os atletas ficaram por um minuro em campo até o jogo de fato ser encerrado.

Os gols de Marrocos foram marcados por Rahimi duas vezes, sendo um em cada tempo. Simeone marcou o gol da seleção albiceleste



As equipes voltam a campo no próximo sábado, 27. A Argentina encara o Iraque, enquanto o Marrocos vai a campo contra a Ucrânia.