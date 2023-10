Com inscrições esgotadas, A TARDE Run dará quase R$ 14 mil em prêmios | A TARDE

Realizada pelo Grupo A TARDE, a primeira edição da A TARDE Run - A Maratona da Bahia, teve todas as suas 2.500 mil vagas preenchidas e as inscrições encerradas nesta quarta-feira, 11. O evento que está marcado para domingo, 15, dará mais de R$ 13 mil em premiação aos corredores com melhores tempos na maratona (42 km) e meia maratona (21 km).

A largada e a chegada serão realizadas na Arena Fonte Nova a partir das 5h15, com o diferencial que, para concluir o percurso, o corredor terá que dar a volta olímpica no gramado do estádio, como acontece nos jogos olímpicos.



A premiação é igual tanto para 42 km, quanto para 21 km, com os cinco primeiros colocados, no masculino e no feminino, recebendo o prêmio em dinheiro. Ou seja, 20 corredores serão premiados de acordo com a ordem de chegada.



Premiação em dinheiro da A TARDE Run:



1º - R$ 1.200

2º - R$ 700

3º - R$ 600

4º - R$ 500

5º - R$ 400

Além disso, todos os atletas que completarem a prova ganharão medalhas de participação e todos os inscritos receberão um kit exclusivo e uma assinatura gratuita de um ano do Jornal A TARDE Digital.



A TARDE Run – A Maratona da Bahia é uma realização do Grupo A Tarde, com organização da Viramundo, produção da Heads Events, apoio da Itaipava Arena Fonte Nova e patrocínio da Powerade e Crystal.