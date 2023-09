Com jogos definidos, 3° fase do Intermunicipal começa neste domingo

Os classificados para a terceira fase do Intermunicipal Ednaldo Rodrigues Gomes 2023 foram definidos neste domingo, 17, com 32 seleções classificadas. A segunda fase será formada por 20 jogos de ida e volta. Oito seleções saíram da competição.

Com 40 seleções na disputa, somente 20 delas saíram vencedoras, garantindo vaga direta na terceira fase do torneio, Entretanto, para totalizar 32 equipes, os 12 perdedores com as melhores campanhas, somando 1ª e 2ª fase, também garantiram a vaga.

Com os classificados definidos, mais 16 confrontos de ida e volta acontecerão, são eles:

Quijingue x Conceição da Feira; Simões Filho x Riachão do Jacuípe; Castro Alves x Canudos; Ipirá x Santaluz; Ipiaú x São José da Vitória; Maragojipe x Biritinga; Itamaraju x Santa Inês; Porto Seguro x Itagimirim; Valente x Pojuca; Eunápolis x Serrinha; Tucano x Coarací; Cachoeira x Luís Eduardo Magalhães; Itapitanga x Santo Antônio de Jesus; Santo Amaro x Ibicaraí; Itapetinga x Feira de Santana e Crisópolis x Retirolândia.

Os primeiros jogos da terceira fase serão realizados no próximo domingo, 24, às 15h, já os jogos de volta da rodada serão no domingo seguinte, 1° de outubro, no mesmo horário do jogo anterior.