Com novidades, Bahia divulga lista para encarar o Corinthians

Elenco tricolor no último treino antes da partida - Foto: Rafael Rodrigues / Esporte Clube Bahia

O Bahia divulgou no início da tarde deste domingo, 21, a lista com 25 jogadores relacionados para o duelo contra o Corinthians, em jogo programado para às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A.

A principal novidade entre o convocados é o zagueiro Victor Hugo. O jogador voltou ao Tricolor após ser emprestado ao futebol turco, porém, sem a aquisição da equipe definitivamente, o atleta retornou ao Esquadrão.



Outros atletas que voltaram a lista de relacionados são o lateral-direito Santiago Árias e o atacante Everaldo. O colombiano retorna após defender a seleção do seu país na Copa América. Já o artilheiro do Tricolor na competição será opção do técnico Rogério Ceni, após cumprir suspensão.

Porém, o que chamou mais atenção na lista foi a presença do atacante Biel e do meio-campista da base Vitinho. Biel está com uma lesão no tornozelo e só deve ficar no banco de reservas se tiver a necessidade de tomar o terceiro cartão amarelo e ficar suspenso durante o período de recuperação. Vitinho é a novidade da tarde, depois de uma convocação para a Seleção Brasileira de base recentemente.



A única baixa no time fica por conta do zagueiro Gabriel Xavier. O xerife da defesa do Esquadrão de Aço recebeu o terceiro cartão amarelo no confronto contra o Cuiabá e vai ficar de fora do time.

Confira os relacionados:

Goleiros: Adriel, Danilo Fernandes e Marcos Felipe;

Laterais: Gilberto, Árias, Iago e Luciano Juba;

Zagueiros: David Duarte, Kanu, Marcos Victor e Victor Hugo;

Meio de Campo: Caio Alexandre, Carlos de Peña, Cauly, Everton Ribeiro, Jean Lucas, Rezende, Thaciano, Vitinho e Yago Felipe;

Atacantes: Ademir, Biel, Everaldo e Rafael Ratão.