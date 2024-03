Com o sub-20, Ypiranga volta à Vila Canária após mais de 40 anos | A TARDE

O Esporte Clube Ypiranga, terceiro maior campeão estadual, vai voltar a jogar no Estádio Galdino Leite, a Vila Canária, após mais de 40 anos. Localizado na região de Castelo Branco, o equipamento foi totalmente revitalizado e vai ser a sede do Aurinegro no Campeonato Baiano Sub-20.

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) confirmou, na última semana, a alteração do mando de campo de Pituaçu para a Vila Canária. Nas redes sociais, o clube celebrou o retorno e convocou a torcida, que pode trocar 1kg de alimento não-perecível pelo ingresso da partida.

No mês passado, o presidente da FBF, Ricardo Lima, recebeu dirigentes do Ypiranga na sede da entidade e desejou sucesso ao Mais Querido nessa tentativa de se reerguer.

“Um prazer receber Cleiber e Valdemar na FBF. O Ypiranga é um clube de uma linda história, dono de dez títulos baianos, e está retornando às competições com uma bela estrutura, com o seu estádio e centro de treinamentos, a conhecida Vila Canária, totalmente reformada. Desejamos sucesso ao clube nesta retomada”, declarou Ricardo.

O adversário do Ypiranga na estreia no Campeonato Baiano Sub-20 será o Atlético de Alagoinhas. A partida está marcada para as 15h desta quarta-feira, 20, e é válida pelo grupo 2 da competição.