Com presença de Ednaldo Rodrigues, Fifa cria o Mundial de Clubes Feminino | A TARDE

O baiano Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), participou da última reunião do Conselho da Fifa antes da abertura do 74º Congresso da FIFA. O evento, realizado em Bangkok, na Tailândia, reunirá representantes dos 211 países filiados para escolher a próxima sede da Copa do Mundo Feminina, em 2027, que pode ser o Brasil.

Ednaldo Rodrigues integra o Conselho da Fifa, o principal órgão executivo da entidade mundial, desde março do ano passado. Nesta quarta, a Fifa anunciou várias decisões sobre o futebol feminino, inclusive a criação do Mundial de Clubes Feminino. A competição será disputada por 16 times a cada quatro anos. A primeira edição vai acontecer em 2026, ainda sem país sede definido.

Para facilitar o desenvolvimento global contínuo dos clubes femininos e com base nos pedidos das confederações para fornecer amplas oportunidades de jogo anualmente, o Conselho anunciou também a criação de uma outra competição de clubes. O torneio será realizado nos anos seguintes à Copa do Mundo de Clubes Femininos da FIFA a partir de 2027. Os detalhes ainda serão divulgados.

A Fifa também anunciou mudanças no calendário internacional do futebol feminino para o período entre 2026 e 2029. O número de "datas Fifa" anuais será reduzida das atuais seis para cinco.

As datas Fifa serão disputadas sempre em fevereiro-março, abril, maio-junho, outubro e novembro-dezembro. Sempre haverá no mínimo quatro semanas de espaço entre uma data Fifa e a seguinte.

