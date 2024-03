Com retornos, Bahia divulga relacionados para enfrentar o CRB; confira | A TARDE

Visando voltar à liderança do Grupo B da Copa do Nordeste, o Bahia divulgou os 24 jogadores que poderão vestir as cores do Esquadrão no confronto diante do CRB, pela 4ª rodada da competição. A partida será no Estádio Rei Pelé, em Alagoas, nesta quarta-feira, 28, com pontapé inicial previsto para às 21h30.

Para este jogo, o treinador Rogério Ceni contará com o retorno dos volantes Jean Lucas e Rezende, que cumpriram suspensão no último domingo, contra o Juazeirense, após terem sido expulsos na 7ª rodada do Baianão. Além deles, Luciano Juba, lateral esquerdo, também retorna aos convocados.

Como baixa, Ceni segue sem contar com Ryan, atleta da base que sofreu uma lesão no tornozelo e passou por cirurgia na manhã desta quarta-feira.

Confira lista de relacionados:

Adriel, Danilo Fernandes e Marcos Felipe

Cicinho, Gilberto, Luciano Juba e Santiago Arias

Kanu, Gabriel Xavier, David Duarte, Victor Cuesta e Marcos Victor

Cauly, Thaciano, Yago Felipe, Thaciano, Everton Ribeiro, Caio Alexandre e Rezende

Ademir, Biel, Everaldo, Rafael Ratão e Oscar Estupiñan.