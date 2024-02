Com retornos, Bahia divulga relacionados para rodada do Baianão | A TARDE

O Bahia fará a 4ª rodada do Campeonato Baiano neste sábado, 27, visando subir na classificação da competição, que hoje ocupa a 4ª colocação. O técnico da equipe tricolor, Rogério Ceni, divulgou a lista dos 26 jogadores que estarão disponíveis para o confronto diante do Bahia de Feira, fora de casa, a partir das 16h.

A partida, que será na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, contará novamente com os astros do elenco, e recém chegados, Everton Ribeiro e Jean Lucas, que marcaram na estreia, e o volante Caio Alexandre, que colaborou com uma assistência no triunfo da 3ª rodada, por 5x0, contra o Jacobina.

Na partida deste sábado, o elenco terá o retorno do atacante Biel, que não atuou na terceira rodada, após a volta de Manchester, por indisposição estomacal. Entretanto, o meia Thaciano seguirá de fora, causado por um incômodo muscular.

Outra novidade na lista são os nomes dos jogadores da equipe sub-20 Jota e Marcello, volante e zagueiro, respectivamente. Os atletas atuaram nas duas primeiras rodadas do Baianão, quando o tricolor de aço perdeu para o Jequié e empatou com o Atlético de Alagoinhas.

Confira a lista:

Adriel, Marcos Felipe e Danilo Fernandes

Cicinho, Ryan, Gilberto

Kanu, Marcello, Gabriel Xavier, David Duarte, Marcos Victor

Caio Alexandre, Cauly, Rezende, Diego Rosa, Everton Ribeiro, Jota, Jean Lucas, Roger, Sidney, Yago Felipe

Everaldo, Luciano Juba, Rafael Ratão, Ademir e Biel