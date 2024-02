Com Victor Cuesta, Bahia divulga relacionados para enfrentar Itabuna | A TARDE

O Bahia fará a 6ª rodada do Campeonato Baiano nesta quarta-feira, 7, contra o Itabuna, em busca de garantir mais uma semana na liderança da competição, com 10 pontos até o momento. O técnico da equipe tricolor, Rogério Ceni, divulgou a lista dos 24 jogadores que estarão disponíveis para o confronto que ocorre na Fonte Nova, a partir das 21h30.

Pela primeira vez, o zagueiro Victor Cuesta foi relacionado e poderá fazer a sua estreia vestindo a camisa do Esquadrão. Por outro lado, Rezende e Léo Cittadini, seguem de fora, já que ainda estão em fase de transição física e técnica.

Confira a lista:

Adriel, Marcos Felipe e Danilo Fernandes

Cicinho, Ryan e Gilberto

David Duarte, Victor Cuesta, Marcos Victor, Kanu e Gabriel Xavier

Sidney, Roger, Yago Felipe, Cauly, Thaciano, Everton Ribeiro, Jean Lucas e Caio Alexandre

Everaldo, Ademir, Biel, Luciano Juba e Rafael Ratão

Antes do apito inicial, os jogadores do Tricolor promoverão uma campanha contra o assédio, denominada "Bahia contra o assédio", que tem o objetivo de conscientizar a população contra a violência sexual contra mulheres, principalmente no carnaval. Assim, os atletas, ao saírem do vestiário e durante o hino, usarão uma camiseta com a frase da campanha, juntamente com uma faixa com o slogan da ação.