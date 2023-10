Com Vini Jr e Arana, confira o provável Brasil contra a Venezuela | A TARDE

O técnico Fernando Diniz já comandou as primeiras atividades com a Seleção Brasileira focados no compromisso diante da Venezuela, marcado para esta quinta-feira, 12, às 21h30, na Arena Pantanal, em Cuiabá, válido pela 3ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Em relação a última convocação, Vini Jr e Guilherme Arana são as novidades no time.

Com boa parte dos atletas disponíveis para trabalhar, Diniz não fez mistério em relação a escalação do time. Vini e Arana substituem o lateral-esquerdo Renan Lodi e o atacante Raphinha, cortados por estarem acometidos por lesão. A equipe deverá ser escalada com Éderson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; Casemiro, Bruno Guimarães e Neymar; Vini Jr, Rodrygo e Richarlison.

Nos dois primeiros jogos contra Bolívia e Peru, Fernando Diniz repetiu a equipe e ressaltou que manterá a base sempre que for necessário, a não ser que variáveis como lesões e suspensões atrapalhem nas escalações.

Por ter um melhor saldo de gols em relação a Argentina, Brasil lidera as Eliminatórias da Copa do Mundo com seis pontos somados em dois jogos. Após o jogo contra os venezuelanos em Mato Grosso, o time canarinho viaja até Montevidéu e encara o Uruguai, na próxima terça-feira, 17, às 21h, no Estádio Centenário.