Com volta de matador, Vitória está pronto para decisão no Nordestão | A TARDE

O Vitória encerrou, nesta terça-feira (26), a preparação para o duelo importantíssimo que está marcado para às 21h30 desta quarta-feira (27), no Barradão, pela 8ª e última partida da primeira fase da Copa do Nordeste. E um dos destaques do time na temporada passada e artilheiro rubro-negro está de volta após se recuperar de lesão.

Léo Gamalho, que ainda não estreou em 2024, está à disposição do treinador Léo Condé para o duelo contra o Treze-PB. Após ficar cinco meses sem jogar, o 'samurai' rubro-negro foi relacionado pela primeira vez este ano, mas já vinha aparecendo nos treinos

O Colossal está a três pontos do líder Sport e a um do Botafogo-PB, que abre o G-4 do Grupo A do Nordestão. Para avançar na competição, basta o Vitória vencer e torcer para CRB, Ceará ou Botafogo não vencerem seus jogos. Em relação ao Sport, além da derrota, o Leão terá que tirar o saldo de gols dos pernambucanos.