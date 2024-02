"Começo muito bom" diz Everaldo sobre início de temporada do Bahia | A TARDE

O Bahia venceu o Bahia de Feira neste sábado, 27, e chegou na casa dos sete pontos, conseguindo a liderança provisória do Campeonato Baiano. Pela 4ª rodada, o técnico Rogério Ceni usou, novamente, o elenco titular, entre os jogadores presentes estava o camisa 9 do Esquadrão, Everaldo, que marcou o seu segundo gol, de dois jogos, com a camisa do Bahia na temporada.

Em entrevista pós jogo para a TVE, emissora do Baianão, o craque destacou o bom início de temporada vivido pelo Tricolor de aço e comentou sobre as dificuldades da partida, apesar do resultado positivo.

“Um começo de temporada muito bom. Não só meu, como do grupo todo. Hoje foi um jogo difícil, a gente deu graças a Deus que choveu para dar uma amenizada no calor, porque o gramado, como é sintético, estava bem quente. Então, foi muito com, a gente conseguiu desempenhar um bom futebol independente das condições do gramado”, disse o camisa 9.

O outro gol marcado foi feito pelo meia, e recém chegado, Jean Lucas, que abriu o placar com um golaço de fora da área, com assistência de Biel, e chegou ao seu segundo gol com a camisa do Esquadrão. O camisa 6, pelo bom desempenho, foi eleito craque do jogo pela emissora e garantiu que o prêmio é de todo o elenco.

"Ah, é um bom início de temporada que eu estou tendo. Isso aqui [o prêmio de melhor do jogo], não é só meu, é de todo o elenco, de todo o grupo, do Rogério, de todas as pessoas que fizeram parte da preparação em Manchester para a gente chegar até aqui e fazer uma boa temporada. Então, é glorificar o nome de Deus por ter ganhado esse prêmio. Estou muito feliz mesmo!", falou Jean Lucas.