PARATLETAS

Como fazer aulas gratuitas de halterofilismo paralímpico em Salvador

O Centro de Referência Paralímpico da Bahia ensina halterofilismo, badminton, tiro com arco, bocha, atletismo, goalball e tênis de mesa

Marina Branco

Por Marina Branco

19/09/2025 - 22:30 h
Aulas gratuitas de halterofilismo paralímpico em Salvador
Aulas gratuitas de halterofilismo paralímpico em Salvador -

A Bahia é cheia de talentos no paratletismo, e vem investindo cada vez mais no futuro do esporte baiano. Agora, o Centro de Referência Paralímpico da Bahia ampliou suas modalidades, passando a oferecer aulas gratuitas de halterofilismo paralímpico toda sextas-feira no Centro Esportivo da Unijorge, no Campus Paralela.

Em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro, o espaço atende jovens com deficiência em diversas práticas esportivas, e pretende abarcar ainda mais atletas com o novo projeto. A aula inaugural aconteceu nesta sexta-feira, 19, às 14h, e foi aberta a todos os interessados em conhecer a modalidade.

Leia Também:

Jovens atletas baianos viajam rumo às Paralímpiadas Escolares de 2023
Brasil inicia a vacinação de atletas para Olímpiada e Paralímpiadas

As atividades do projeto são voltadas a homens e mulheres a partir de 13 anos com deficiência nos membros inferiores, como amputados e lesionados medulares, paralisia cerebral e pessoas com nanismo. O treino foca no movimento do supino adaptado, exercitando força, concentração e resistência.

Além da novidade, o Centro fechou parceria com o Movimento Bahia Nanismo e a Associação Baiana de Deficientes Físicos, ampliando a faixa etária de atendimento nas modalidades já oferecidas, lista que inclui badminton, tiro com arco, bocha, atletismo, goalball e tênis de mesa.

E não para por aí - os alunos do Centro são acompanhados por estudantes dos cursos de Psicologia e Educação Física da Unijorge e participam de eventos e competições, como as Paralimpíadas Escolares em São Paulo.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas pelo e-mail [email protected], por meio do envio de laudo médico com CID, nome completo, telefone do responsável e e-mail.

