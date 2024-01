Complicou? Galo adia anúncio de Scarpa após problemas na rescisão | A TARDE

Parece que o presente de Natal do torcedor atleticano vai atrasar um pouco! O anúncio da contratação do jogador Gustavo Scarpa pelo Atlético-MG, que muitos esperavam que acontecesse nesta segunda-feira, 25, de Natal, foi adiado após imbróglios na rescisão contratual do jogador com o Nottingham Forest.

Alguns termos da rescisão, que envolvem valores, ainda precisam ser solucionados para o jogador ser oficialmente liberado para o clube mineiro. Scarpa possui quantias relativas a salários e luvas para receber na Europa e, por conta disso, o empresário do jogador não tem pressa para o o anúncio no novo clube.

Scarpa chega ao Atlético-MG com um salário literalmente de milhões, equivalente ao valor de R$ 27 milhões de reais, que será pago de forma parcelada. O vínculo do jogador com o clube mineiro será de quatro anos. A esperança é de que Scarpa resolva os problemas o quanto antes para ser anunciado ainda nesta última semana de 2023, pelo Galo.