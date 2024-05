Condé avalia estreia de Janderson como titular e entrada de Daniel Jr | A TARDE

Contratado para a Série A do Campeonato Brasileiro, Janderson estreou como titular do Vitória neste domingo, 5, na derrota do Rubro-Negro diante do São Paulo, pelo placar de 3 a 1, em jogo válido pela quinta rodada da competição nacional.

Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Léo Condé avaliou a partida de Janderson e afirmou que o atleta vai ajudar o Vitória na sequência da temporada.

>> Léo Condé sai em defesa dos criticados Osvaldo e Zeca

"O que a gente pretendia com ele acabou fazendo a função bem. Acabou faltando um companheiro para ele mais próximo. Acabou se desgastando muito. Ele é um jogador interessante. Vai ser importante nessa trajetória do Vitória", disse o treinador.

Léo Condé lamentou a expulsão de Wagner Leonardo. Logo no início do jogo, ele precisou recuar Osvaldo e deixar Janderson isolado no ataque.

"O jogador tem que aproveitar as oportunidades dadas. Não conseguimos oportunizar para todos. Ele fez boa partida hoje. Vai estar buscando o seu espaço na equipe. Ficou muito isolado. É um jogador de muita força, consegue sustentar a bola e fazer o facão. Temos que buscar a melhor dinâmica para aproveitar o que ele tem de melhor", completou.

Atendeu a torcida?

Muito pedido pela torcida, o meio-campista Daniel Júnior teve oportunidade de entrar no segundo tempo. Condé destacou que modificações serão feitas no time e os jogadores devem aproveitar as oportunidades.

"Entendo a ansiedade de todo mundo. É apenas o quarto jogo. A gente vai fazendo as modificações aos poucos. E quem for entrando e tiver boa performance vai buscar o seu espaço na equipe", explicou.

E agora?

Na 18ª colocação, com apenas um ponto conquistado, o Vitória volta a campo no próximo domingo, 12, para enfrentar o Vasco. O duelo será realizado às 11h, em São Januário.

