Léo Condé sai em defesa dos criticados Osvaldo e Zeca | A TARDE

A pressão aumentou no Barradão, neste domingo, 5, após a derrota do Vitória para o São Paulo, pelo placar de 3 a 1, em jogo válido pela quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Léo Condé analisou as situações de Zeca e Osvaldo. O lateral-direito foi alvo de vaias por parte da torcida, enquanto o atacante acabou substituído no intervalo.

Condé avaliou o desempenho de Zeca e destacou que ele é um jogador importante dentro do elenco, mesmo que não esteja vivendo um bom momento.

>> Foi agressão? Confira o que o VAR falou na expulsão de Wagner Leonardo

"A questão é que eu perdi o Camutanga, que é uma das nossas bases defensivas com Wagner e Zeca. Na lateral esquerda a gente modifica muito por lesão ou suspensão. Mas os três foram muito importantes na temporada passada. A ideia era ter o capitão da equipe, alguém daquele setor que está acostumado com o Barradão. O Lepo vai ajustar muito, já trabalhei com ele, foi um pedido meu...O Zeca foi infeliz em algumas tomadas de decisões, mas é um jogador muito importante para o Vitória. No futebol brasileiro você é descartado muito rápido. Realmente, não só ele como vários jogadores não estão em bom momento. Se tiver que segurar, vamos segurar", disse o treinador.

Importante na conquista do Campeonato Baiano, Osvaldo caiu de rendimento nos primeiros jogos do Brasileirão. Diante do Botafogo, pela Copa do Brasil, ele foi opção no banco de reservas. De acordo com Condé, ele foi poupado no Rio de Janeiro para chegar bem diante do São Paulo.

"Futebol brasileiro é uma máquina de moer jogadores. Quando o jogador pega uma sequência de três, quatro jogos ruins, e acha que tem que execrar o rapaz. O Osvaldo, realmente, não vem tendo uma sequência muito boa. A gente poupou ele no Rio para ter ele descansado hoje. É um jogador decisivo, com bola parada boa. Ele sempre está tirando coisas diferentes várias vezes. Infelizmente, ele foi prejudicado quando a gente ficou com um jogador a menos. Ele ficou na função de extremo, baixando muito e ficando longe do gol", avaliou Léo Condé.

Na 18ª colocação, com apenas um ponto conquistado, o Vitória volta a campo no próximo domingo, 12, para enfrentar o Vasco. O duelo será realizado às 11h, em São Januário.

