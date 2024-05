Foi agressão? Confira o que o VAR falou na expulsão de Wagner Leonardo | A TARDE

O Vitória chegou para a partida contra o São Paulo com a necessidade de tentar conquistar os primeiros três pontos dentro do Brasileirão da Série A. No entanto, logo nos primeiros minutos, uma polêmica expulsão do zagueiro Wagner Leonardo fez com que o Leão atuasse durante a maior parte do confronto com um jogador a menos.

No lance do cartão vermelho, inicialmente, o árbitro Ramon Abatti Abel não marcou falta no lance dentro da área de ataque do Vitória. No entanto, ele revisou a jogada após ser chamado pelo VAR, comandado por Rodolpho Toski Marques.

"Possível cotovelada desse quatro aqui. Possível braço no rosto do quatro. Deixa eu ver o movimento do braço", disse o VAR. "Ele joga o braço para trás, mas não é um braço de agressão. Ele pega na altura do peito e sobe na altura do queixo, mas sem um movimento de agressão, correto?", completou.

"Por essa imagem eu vejo ele jogar um braço para trás e atingir o cotovelo na altura...Eu não tenho ponto de contato exato, mas na altura do rosto. (...) Ele deixa o braço para trás em forma de agressão contra o adversário. Concordam comigo?", disse o VAR.

O árbitro Ramon Abatti Abel, então, é chamado até a cabine, assiste ao lance e decide pela expulsão do jogador. "O movimento para mim está claro de cotovelada e uso de força excessiva. Consigo ver o movimento. Totalmente desassociado da jogada - diz o árbitro", disse o árbitro da partida.

Com a desvantagem numérica, o Vitória sofreu o gol ainda no primeiro tempo, após cabeçada de Luciano. Na etapa final, o Leão ainda chegou a empatar com William Oliveira, mas Luciano novamente colocou o São Paulo a frente quase que no lance seguinte. Por fim, após bate e rebate dentro da área, Ferraresi acerta um chute no ângulo de Lucas Arcanjo e coloca números finais à partida.

