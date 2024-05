Após derrota, Willian Oliveira foca em melhora: "Temos evoluído" | A TARDE

O Vitória conheceu, na tarde deste domingo, 5, sua terceira derrota em quatro jogos no Campeonato Brasileiro. Em duelo válido pela 5ª rodada, o Rubro-Negro foi superado pelo São Paulo no Barradão por 3 a 1. Luciano, duas vezes, e Ferraresi marcaram para o Tricolor.

Autor do único gol do Vitória na partida, Willian Oliveira preferiu dar ênfase ao desempenho do time, que vem evoluindo, em vez de citar erros da derrota para o São Paulo. Com um jogador a menos em quase todo o jogo, após Wagner Leonardo ser expulso, o Rubro-Negro teve muita dificuldades.

“A chave muda. Hoje nós estamos diante de um campeonato que é muito difícil, com muitas equipes de extrema qualidade. Não tem jogo fácil, todo jogo é difícil, mas todo dia é dia para evoluir. Então nós temos evoluído. Hoje foi um jogo muito difícil, nós sabíamos, e com um a menos, claro que ele se torna mais difícil. Não estou aqui para trazer culpado”, pontuou o jogador.

“Todo mundo tem convicção daquilo que está fazendo no dia a dia e a vitória vai chegar, as coisas vão melhorar. Basta a gente ter paciência, ter sabedoria, que tudo passa. Esse momento vai passar, nós vamos começar a pontuar, porque o time não vem jogando mal. Não tem como avaliar esse porque estávamos com um homem a menos, mas o time tem vindo numa crescente, nós vamos ainda sem dúvidas, alcançar muitas coisas positivas, pontuações que nós temos como prioridade no campeonato”, complementou.

Agora o time comandado por Léo Condé tem a semana cheia para se preparar para o próximo compromisso. No domingo, 12, o Vitória visita o Vasco em São Januário em jogo válido pela 6ª rodada do Brasileirão. O duelo está marcado para as 11h.

