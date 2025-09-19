Confira dicas para começar a praticar beach tênis ou futevôlei

Beach tênis - Foto: Divulgação

Beach tênis, futevôlei e outras modalidades disputadas na areia estão cada vez mais populares em Salvador - e não podia ser diferente em uma cidade tão privilegiada por praias. Quanto mais o verão chega e o calor aumenta, mais atletas buscam esportes ao ar livre, recorrendo às praias e às modalidades mais modernas para praticar exercício e se entreter.

Mas, antes de entrar na areia, especialistas em educação física reforçam que alguns cuidados são necessários. Everton Raeda, diretor técnico da Rede Alpha Fitness, explica que a prática exige mais do corpo do que parece, e precisa ser tratada com muita atenção, apesar de por vezes parecer apenas diversão.

"Além de trabalhar força, agilidade e coordenação motora, esportes como o beach tênis e o futevôlei são excelentes exercícios para a mente. Mas é necessário se preparar antes de encarar uma rotina intensa na areia. A resistência nesse tipo de solo é maior e exige mais condicionamento", explicou.

Entre as recomendações, estão os treinos de força, principalmente para membros inferiores, que ajudam a lidar com a resistência da areia. Exercícios de cárdio, como esteira, bicicleta e até treinos em escadas, também são indicados, por ampliarem o condicionamento cardiorrespiratório e, consequentemente, a resistência física do atleta.

Vôlei de praia | Foto: Divulgação

Além disso, por serem atividades ao ar livre, cuidados simples fazem diferença: usar protetor solar, manter hidratação constante e respeitar os limites do próprio corpo são diretrizes básicas.

"Assim como todo esporte, o importante é começar de forma mais leve. É fundamental não levar a competição ao extremo, porque cada pessoa tem seu tempo e sua resistência. Entendendo isso, se evitarão lesões e todo mundo vai poder praticar bastante e curtir o verão", concluiu Raeda.