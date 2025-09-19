Menu
Pesquisa
ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PALAVRA DE ESPECIALISTA

Confira dicas para começar a praticar beach tênis ou futevôlei

Os esportes praianos estão mais em alta com a chegada do verão, e especialistas dão toques essenciais aos atletas

Marina Branco

Por Marina Branco

19/09/2025 - 23:30 h
Beach tênis
Beach tênis -

Beach tênis, futevôlei e outras modalidades disputadas na areia estão cada vez mais populares em Salvador - e não podia ser diferente em uma cidade tão privilegiada por praias. Quanto mais o verão chega e o calor aumenta, mais atletas buscam esportes ao ar livre, recorrendo às praias e às modalidades mais modernas para praticar exercício e se entreter.

Mas, antes de entrar na areia, especialistas em educação física reforçam que alguns cuidados são necessários. Everton Raeda, diretor técnico da Rede Alpha Fitness, explica que a prática exige mais do corpo do que parece, e precisa ser tratada com muita atenção, apesar de por vezes parecer apenas diversão.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

Bahia domina o Goiás e começa a Liga Nacional Futevôlei com triunfo
Dupla do Bahia brilha no futevôlei e conquista títulos pelo Brasil
Final de semana cheio! Bahia estreia no futevôlei e joga basquete

"Além de trabalhar força, agilidade e coordenação motora, esportes como o beach tênis e o futevôlei são excelentes exercícios para a mente. Mas é necessário se preparar antes de encarar uma rotina intensa na areia. A resistência nesse tipo de solo é maior e exige mais condicionamento", explicou.

Entre as recomendações, estão os treinos de força, principalmente para membros inferiores, que ajudam a lidar com a resistência da areia. Exercícios de cárdio, como esteira, bicicleta e até treinos em escadas, também são indicados, por ampliarem o condicionamento cardiorrespiratório e, consequentemente, a resistência física do atleta.

Vôlei de praia
Vôlei de praia | Foto: Divulgação

Além disso, por serem atividades ao ar livre, cuidados simples fazem diferença: usar protetor solar, manter hidratação constante e respeitar os limites do próprio corpo são diretrizes básicas.

"Assim como todo esporte, o importante é começar de forma mais leve. É fundamental não levar a competição ao extremo, porque cada pessoa tem seu tempo e sua resistência. Entendendo isso, se evitarão lesões e todo mundo vai poder praticar bastante e curtir o verão", concluiu Raeda.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

beach tênis futevolei

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Beach tênis
Play

Vídeo: luta entre Popó e Wanderlei termina em pancadaria generalizada

Beach tênis
Play

VÍDEO: Jair Ventura comanda primeiro treinamento no Vitória

Beach tênis
Play

Destaque! Veja lances de Kauê Furquim em Bahia x Ceará pelo Nordestão

Beach tênis
Play

Raphinha acusa Disney de racismo contra filho pequeno: "Nojento"

x