Confira o desempenho dos baianos na Série D do Campeonato brasileiro | A TARDE

Neste sábado, 18, as equipes baianas tiveram uma rodada desafiadora na Série D do Campeonato Brasileiro. Jogando no Adauto Moraes, a Juazeirense foi derrotada pelo CSE-AL por 2 a 0, resultado que deixou o time na última colocação do Grupo D. A equipe enfrentou dificuldades para impor seu jogo e não conseguiu evitar a derrota em casa, complicando sua situação na tabela.

Por outro lado, o Itabuna conseguiu um resultado positivo ao empatar em 1 a 1 com a Portuguesa-RJ fora de casa. Com esse empate, o Itabuna manteve a liderança do Grupo F, somando agora 8 pontos. A equipe mostrou resistência e capacidade de se manter na ponta da tabela mesmo jogando longe de seus domínios.

O Jacuipense também atuou fora de casa, mas não teve a mesma sorte. Enfrentando o Asa-AL, a equipe baiana foi derrotada por 1 a 0, o que a deixou na 5ª posição do Grupo D. O Jacuipense teve um desempenho abaixo do esperado e precisa reagir nas próximas rodadas para buscar uma melhor posição na competição.

As equipes baianas seguem em busca de recuperação e melhores resultados nas próximas partidas para alcançar seus objetivos na Série D.

