Mulheres de Aço vencem o Taubaté e garantem vaga na próxima fase | A TARDE

O time feminino do Esquadrão continua invicto no Brasileirão A2. Na tarde deste sábado, 18, em Guaratinguetá, o Tricolor enfrentou o Taubaté e empatou por 0 a 0. Com o ponto conquistado e ainda dois jogos restantes para encerrar a primeira fase (contra Juventude e São José), as Mulheres de Aço garantiram uma vaga nas quartas de final da competição nacional.

A treinadora Lindsay Camila escalou Yanne; Dan, Aila, Tchula e Mila Santos (Liriel); Treyci, Angela (Luana) e Vilma; Letícia (Lane), Raíssa (Miúda) e Kamile Loirão (Ellen).

O destaque do jogo foi a goleira Yanne, que realizou pelo menos três grandes defesas, evitando a derrota. No primeiro tempo, em chutes de fora da área, Mila Santos e Dan quase marcaram contra a goleira adversária. No segundo tempo, após uma bola parada, nosso principal lance foi uma finalização de Miúda no travessão.

O Bahia lidera isoladamente o grupo com 13 pontos. O próximo jogo será contra o São José, no sábado, 25, às 15h, em Salvador.

