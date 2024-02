Confira os clássicos deste final de semana | A TARDE

O amante de futebol será bem agraciado entre hoje e domingo. Nada melhor para quem gosta do esporte do que acompanhar grandes jogos, e opções não devem faltar no mundo dos boleiros.

Seja no Nordeste ou no eixo Rio-São Paulo, os clássicos serão regra nesse fim de semana no mundo da bola, e não só no Brasil, já que Manchester City e Chelsea vão a campo hoje pela Premier League.

Para animar mais ainda o espectador brasileiro, os jogos são de suma importância nos estaduais. Não só porque vencer o rival aumenta a moral do time para o resto da temporada, mas porque alguns desses torneios já estão chegando ao mata-mata e uma derrota pode ser crucial para o time ficar de fora.

Válido pela última rodada do Campeonato Cearense, o Fortaleza de Vojvoda enfrenta o maior rival no Clássico-Rei. Aproximadamente 41 mil pessoas já garantiram seus ingressos para esse jogo, que acontece às 17h de hoje, no estádio do Castelão.

Já o Ba-Vi não acontecia há quase um ano (o último foi em março do ano passado), mas a espera acabou. Às 16h do domingo, no Barradão, a bola vai começar a rolar entre o Tricolor, líder do estadual, e o Leão da Barra, quarto colocado, mas apenas a pontos atrás do Tricolor de Aço.

O ingrediente especial desse jogo é que será o primeiro clássico baiano que acontece na Era da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) do Bahia com o Grupo City. Além disso, também vai ser o primeiro após ambos os times poderem afirmar que são campeões nacionais, já que o Vitória foi vencedor da Série B do Brasileirão no ano passado em campanha histórica.

Rio-SP

Pelo Campeonato Carioca, Botafogo e Vasco fazem o famigerado ‘Clássico da Amizade’. Enquanto o Fogão está na quarta colocação , o rival está logo atrás, com 13 pontos, apenas um a menos do que o Glorioso. O jogo também acontece às 16h e o Gigante da Colina joga como visitante.

Esse é o segundo clássico em sequência que joga o Vasco, já que enfrentou o Fluminense na última rodada, em um jogo que terminou em um empate (0 a 0) no Maracanã e foi marcado por grandes polêmicas envolvendo a arbitragem. O treinador Fernando Diniz foi expulso e um jogador de cada time recebeu o vermelho.

Em processo de recuperação após a demissão do treinador Mano Menezes, o Corinthians, embalado por duas vitórias consecutivas, vai até o Allianz Parque, às 18h, e faz o derby contra o Palmeiras, que desde a chegada do gajo Abel Ferreira, em 2020, se mantém em uma grande fase.

Na classificação geral do Campeonato Paulista, os donos da casa estão na segunda colocação e são a única equipe da competição que ainda não foi derrotada. O novo treinador do Timão, o também português António Oliveira, que fazia ótimo trabalho pelo Cuiabá, em entrevista recente não poupou o seu compatriota de elogios.

Respeito

“A minha relação com Abel (Ferreira) é de muito respeito. Tem feito um trabalho extraordinário nessa passagem pelo Brasil, com muitos títulos. E representa da melhor forma aquilo que é o treinador português”, afirmou o comandante do Corinthians.