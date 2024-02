Confira quais os possíveis adversários do Bahia na Copa do Brasil | A TARDE

Os campeonatos estaduais tiveram início em meados de janeiro, marcando assim, a abertura do calendário brasileiro na temporada de 2024, e já nesta terça-feira, 30, às 15h, será realizado o sorteio da primeira fase da Copa do Brasil, competição que reúne 92 equipes de todo o país.

Neste primeiro momento, apenas 80 equipes vão participar do sorteio, já que Vitória, Palmeiras, Flamengo, Atlético-MG, Grêmio, Botafogo, Bragantino, Athletico-PR, Fluminense, São Paulo, Ceará e Goiás já estão garantidos na terceira fase do torneio.

Dentre as equipes que serão sorteadas nesta terça-feira, 30, está o Esporte Clube Bahia, que faz parte do pote A, integrado pelos times melhores colocados no Ranking Nacional de Clubes (RNC). Os possíveis adversários do Esquadrão nesta primeira fase fazem parte do pote E, que é composto por Asa-AL, Real Noroeste-ES, União-MT, Moto Club-MA, Maringá-PR, Souza-PB, Fluminense-PI, Águia de Marabá-PA, Cianorte-PR e Marcílio Dias-SC.

Independentemente do adversário sorteado às 15h desta terça-feira, 30, a equipe comandada por Rogério Ceni decidirá a classificação, disputada em partida única, fora de seus domínios, mas contará com a vantagem do empate para avançar à segunda fase da competição.

Além do Bahia, duas equipes baianas aguardam o sorteio para conhecerem seus adversários: Jacuipense e Itabuna. Os times compõem os potes D e H, respectivamente. Os clubes podem inclusive acabar se enfrentando nesta primeira fase, uma vez que integram potes que se enfrentam.