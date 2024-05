Confira se vai chover durante o Ba-Vi deste domingo | A TARDE

Depois de seis anos, Bahia e Vitória voltam a se enfentar em um jogo válido pela Série A do Campeonato Brasileiro. O quinto clássico Ba-Vi de 2024 acontecerá às 16h deste domingo, 21, no Barradão e a promessa é de casa cheia. No entanto, os torcedores do Rubro-Negro que irão ao estádio (sob vigor a regra de torcida única) deverão sofrer com a chuva que atinge Salvador durante todo o mês de abril.

De acordo com a Defesa Civil de Salvador, a previsão é de final de semana chuvoso em Salvador e de ventos fortes no litoral. Essa previsão foi confirmada neste sábado, 20. No domingo, o esperado é céu parcialmente nublado com chances de até 70% de chuvas fracas a moderadas a qualquer hora do dia

O The Weather Channel, que apresenta previsões do tempo horárias, aponta que às 16h do domingo, quando o jogo será iniciado, a previsão é de pancadas de chuva, mas com melhora em relação ao período da manhã, que será mais chuvoso. Até às 18h, o céu ficará encoberto e a chance de chover será de 52%.

Plantão

A Codesal, que integra a categoria de serviços essenciais do município, permanece de plantão 24 horas atendendo às solicitações pelo telefone gratuito 199.

A Codesal também emite alertas para que você não seja pego de surpresa. Envie um SMS para 40199 e informe o número de seu CEP e receba os boletins de alerta da Defesa Civil. O serviço é gratuito.